Il “buco nero” delle Graduatorie di istituto: supplenze notificate e mai tracciate, “È importante avere un feedback sul portale per sapere a chi è andato l’incarico” Di

L’esperienza di un docente precario in attesa di una supplenza mette un luce un sistema di reclutamento scolastico segnato a volte da carenze di trasparenza e tracciabilità. Tra notifiche che “svaniscono nel nulla” subito dopo l’invio della proposta e istituti scolastici che “erigono muri di silenzio” di fronte alle richieste dei precari, la testimonianza del docente mette a nudo la frustrazione di chi aspetta un incarico senza avere alcun riscontro sugli effettivi esiti delle assegnazioni delle supplenze nel corso dell’anno: un sistema che rischia di trasformare l’attesa di una cattedra in un percorso a ostacoli.

Il limite del portale ministeriale e la mancanza di feedback

Il primo nodo critico emerso dalla testimonianza inviateci dal docente riguarda la gestione delle convocazioni: il collega ci spiega che riceve regolarmente le notifiche di proposta per mail o PEC, accede al portale dedicato, ma una volta che l’incarico viene assegnato, il tracciamento sulla piattaforma si interrompe: “Dopo apposita convocazione che arriva per mail o PEC, tramite la piattaforma del Ministero, una volta che l’incarico viene assegnato a qualcuno, il tracciamento sulla piattaforma finisce lì” ci scrive.

Non viene fornita alcuna informazione di ritorno. Il docente non sa che fine faccia l’incarico, a chi sia stato effettivamente attribuito, né se la rinuncia di altri candidati abbia fatto scorrere la posizione: “Sarebbe invece fondamentale avere un feedback diretto sul portale per sapere a chi è andata la supplenza” ci spiega.

Questo buco informativo impedisce ai precari di ricostruire la situazione reale in cui si trovano: per questo motivo, il docente sottolinea come sarebbe fondamentale disporre di un feedback diretto sul portale che mostri chiaramente a chi è andata ogni singola supplenza.

Il muro della burocrazia scolastica e l’obbligo di trasparenza disatteso

In assenza di dati sul portale, l’unica alternativa per il docente resta il contatto diretto con i singoli istituti, con riscontri del tutto arbitrari: “Adesso funziona che se chiami le scuole, alcune ti rispondono senza problemi, altre invece (come è appena successo a me) ti dicono di mandare una mail e poi non rispondono per mesi”.

A complicare il quadro c’è la mancata applicazione delle normative sulla trasparenza amministrativa. Sebbene le scuole siano tenute per legge a pubblicare gli atti relativi ai contratti stipulati e alle prese di servizio sui propri albi online, la prassi a volte è ben diversa e spesso tali pubblicazioni vengono del tutto omesse: “Oltretutto, le scuole sarebbero tenute a pubblicare i contratti o le prese di servizio, ma spesso non pubblicano nemmeno quelli. Insomma, un sistema davvero poco trasparente!”.

Il rischio di opacità nei conferimenti

L’insieme di questi fattori alimenta un forte senso di sfiducia. Come evidenziato dal docente, il punto critico risiede nel fatto che dietro la giustificazione della privacy e la mancanza di tracciabilità si crei una zona d’ombra pericolosa: “Il punto critico è che servirebbe molta più trasparenza: il dubbio è che dietro lo scudo della privacy e di questa opacità si possano fare dei “giochetti” per chiamare chi fa comodo a loro e non chi ne avrebbe di diritto”.

Tuttavia, fortunatamente non in tutti i casi si verificano queste situazioni: molte scuole lavorano nella piena trasparenza, pubblicando i contratti stipulati nell’albo pretorio on line.

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