Zaia: “L’autonomia è il booster per avviare la trasformazione del Paese”

Luca Zaia, governatore del Veneto, si scaglia contro i detrattori dell’Autonomia differenziata, definendoli “fuori dal mondo”. In un’intervista rilasciata a La Stampa, Zaia ha ribadito la sua convinzione che la riforma rappresenti un passo fondamentale verso un decentramento amministrativo, un processo iniziato già negli anni ’90 e paragonabile, per importanza, all’introduzione dell’autocertificazione.

“L’autonomia è il booster per avviare la trasformazione del Paese”, ha affermato con decisione. Zaia respinge l’idea di una contrapposizione tra Nord e Sud, dichiarando: “Non è una guerra tra regioni ricche e povere, tra Sud e Nord. È un grande progetto per il Paese intero”. Anzi, secondo il governatore, il Mezzogiorno avrebbe tutto da guadagnare da questa riforma, potendo compiere “un salto superiore a quello del Nord”.

Una partita ancora da giocare: l’appello ai governatori

Zaia ha invitato alla prudenza, paragonando la situazione attuale alla fase di riscaldamento prima di una partita di calcio: “Siamo nella fase di riscaldamento a bordo campo, la vera partita deve ancora iniziare”. L’appello è rivolto anche agli altri governatori, invitati ad attendere la bozza di proposta prima di esprimere giudizi definitivi. “Sono sicuro che sarà difficile anche per loro rinunciare”, ha aggiunto Zaia, sottolineando come tutti i governatori, a prescindere dalla collocazione geografica, abbiano sempre difeso l’autonomia regionale. “La dimostrazione indiretta sta nel fatto che tutti noi governatori abbiamo difeso questa prerogativa nei confronti dei governi, anche davanti alla Consulta”. Zaia conclude con un auspicio: “Perché non ci candidiamo a essere il Paese dei giovani?”.