Zaia: "Fondamentale coinvolgere i ragazzi nell'educazione civica e al rispetto delle persone"

“Bisognerebbe capire che cosa si intende per educazione sentimentale”. Così il governatore del Veneto Luca Zaia durante la trasmissione ‘Dritto e Rovescio’ che andrà in onda su Rete 4.

“Io penso che sia fondamentale coinvolgere i ragazzi nell’educazione civica, nell’educazione al rispetto delle persone. Purtroppo in Veneto – ha sottolineato – abbiamo avuto il caso di Giulia Cecchettin e quindi parlare della violenza di genere e di parità di genere. Dopodiché, nel momento in cui si parla di educazione all’affettività bisognerebbe capire cosa si intende fino in fondo, perché poi si apre un panorama che può essere assolutamente tranquillo e concepibile da qualsiasi coppia di genitori” ma “che può anche essere estremizzato e giustamente qualcuno può aver da dire”.