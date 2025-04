XXXVI Rassegna nazionale musicale delle scuole, in presenza e online. Scadenze 25 aprile e 9 maggio. NOTA Di

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito continua a promuovere iniziative a sostegno della pratica musicale, riconoscendone la significativa valenza educativa e formativa. La pratica musicale -come ricorda il MIM con nota del 3 aprile -contribuisce alla crescita equilibrata della persona, migliorando l’apprendimento attraverso l’armoniosa integrazione tra componenti logiche, percettivo-motorie e affettivo-sociali.

In questo contesto si colloca la XXXVI Rassegna Nazionale Musicale delle Istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, in programma dal 19 al 24 maggio 2025. L’evento è organizzato con il contributo della Regione Veneto, in collaborazione con l’USR per il Veneto e la rete dei licei musicali del Veneto, con capofila l’Istituto San Benedetto di Montagnana (PD).

Durante la settimana, le scuole testimonieranno l’importanza delle attività musicali realizzate nel corso dell’anno, valorizzando le esperienze artistiche degli allievi di ogni età, appartenenti a scuole di primo e secondo ciclo.

Modalità di partecipazione

La partecipazione alla Rassegna si articola in due modalità:

In presenza in Veneto : nelle province di Padova , Vicenza , Verona , Treviso , Venezia , Rovigo , Belluno , secondo quanto indicato nel regolamento MIM. Saranno previste esibizioni di gruppi da camera, orchestrali, corali, jazz, pop e rock. I partecipanti, tra cui allievi, docenti e dirigenti scolastici, potranno partecipare gratuitamente al Convegno di apertura il 19 maggio 2025 presso il Salone del Grano di Rovigo, a partire dalle ore 9:30 .

Online sul portale INDIRE (https://lamusicaunisce.indire.it/): sarà possibile trasmettere video delle attività musicali svolte negli anni scolastici 2024-2025 o 2023-2024, a patto che non siano già stati presentati nell'edizione precedente. Il portale ospiterà anche dirette di eventi organizzati dalle scuole e schede testuali sulle pratiche didattiche innovative in ambito musicale.

Scadenze per l’iscrizione

Le domande di iscrizione in presenza devono essere presentate entro il 25 aprile 2025. Per quanto riguarda la partecipazione online, il termine per inviare i video e i link alle dirette è fissato al 9 maggio 2025.

Il programma del Convegno inaugurale e gli orari delle esibizioni saranno pubblicati il 30 aprile 2025 sul sito https://lamusicaunisce.indire.it/. I video delle scuole saranno disponibili dal 19 maggio 2025 sul medesimo portale.