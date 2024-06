XXIX Scuola Estiva di Astronomia e Astrofisica per docenti e dirigenti scolastici. Nota e programma Di

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Società Astronomica Italiana, con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in sinergia con l’Istituto Nazionale di Astrofisica organizzano la:

XXIX Scuola Estiva di Astronomia Astronomia e Astrofisica nella progettazione di percorsi formativi.

La XXIX edizione della Scuola Riace ha per tema: “Attraverso una didattica innovativa affrontiamo i temi attuali, passati e futuri dell’Astronomia”.

Finalità:

• Evidenziare le opportunità offerte da tutte le discipline con i loro specifici linguaggi, per facilitare l’arricchimento del lessico e sviluppare le capacità di interazione con diversi tipi di testo, compreso quello scientifico.

• Adoperare gli obiettivi specifici di apprendimento ponendo attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative, per un insegnamento ricco ed efficace, armonizzato con gli Assi Culturali.

• Formare i docenti in modo che possano fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà.

• Riflettere insieme sui cambiamenti da apportare ai modi di insegnare e di apprendere definendo la scala dei descrittori di riferimento, tenendo conto degli ambiti riferiti alla storicizzazione, alla attualizzazione ed alla multidisciplinarietà.

• Evidenziare il nesso tra lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche all’interno del contesto storico e filosofico in cui questo si colloca.

• Suggerire ai docenti di inserire all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nei limiti del contingente di organico assegnato all’istituzione scolastica, approfondimenti di astronomia ed astrofisica come suggerito dalle Indicazioni Nazionali.

• Trasmettere il convincimento che l’astronomia e l’astrofisica possano costituire una parte integrante e unificante di una preparazione che voglia andare oltre la “scala umana” per allargarsi in un quadro ben bilanciato delle conoscenze.

La Scuola, della durata complessiva di n. 38 ore, è aperta a 25 docenti di scuola secondaria di secondo grado di discipline scientifiche ed umanistiche e a 2 dirigenti scolastici.

È previsto il rilascio della Certificazione delle competenze acquisite.

Il corso, residenziale, si svolge presso l’Hotel Partenone, Località Guardia – Riace Marina (RC).

Le spese di soggiorno, in camera doppia, sono a carico degli organizzatori, mentre sono a carico dei partecipanti le spese di viaggio.

La scuola è inserita sulla piattaforma S.O.F.I.A, con l’Identificativo Iniziativa Formativa 93075 e l’Identificativo Edizione 138024 per la partecipazione in presenza. La richiesta d’iscrizione può essere effettuata a partire dal 10/06/2024 al 13/07/2024.

È consentita la partecipazione in remoto alla scuola a ulteriori 100 docenti.

Per la partecipazione in remoto la Scuola Estiva di Astronomia è inserita in piattaforma SOFIA con l’Identificativo Edizione 138026. La richiesta d’iscrizione può essere effettuata a partire dal 12/06/2024 al 18/07/2024.

I docenti possono accedere alla piattaforma e iscriversi alla Scuola utilizzando i dati degli identificativi o inserendo il titolo.

Nota e programma