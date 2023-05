XV edizione summer school sulle scienze della vita: tre percorsi a Opificio Golinelli

A grande richiesta, tornano le Summer School sulle scienze della vita, i percorsi formativi di eccellenza dedicati a studenti e studentesse di scuola secondaria di secondo grado che stanno per terminare il terzo, quarto o quinto anno, e desiderano approfondire le loro conoscenze sulle scienze della vita e le loro applicazioni, anche in previsione della futura scelta universitaria o dell’orientamento nel mondo del lavoro.

Un’opportunità preziosa per sperimentare tecniche innovative di biotecnologia, biochimica, biologia molecolare, microbiologia e genetica, utilizzate nei laboratori di ricerca internazionali più avanzati. Un’occasione per riflettere su temi scientifici di estrema attualità insieme a studenti e studentesse provenienti da tutta Italia accomunati dalla passione per la scienza.

NOVITÀ 2023

Novità di questa edizione è la sperimentazione della Realtà Virtuale. Indossando i visori Oculus, i/le partecipanti saranno proiettati in un laboratorio virtuale dove applicheranno in un’altra dimensione quanto imparato in laboratorio.

La XV edizione della Summer School, in programma dal 12 giugno al 7 luglio 2023 negli spazi di Opificio Golinelli, propone tre percorsi della durata di una settimana, a scelta tra:

GENE EDITING E TECNICHE DI MANIPOLAZIONE DEL DNA

Gli studenti e le studentesse impareranno a usare la tecnica CRISPR/Cas9 andando a modificare la fluorescenza data da una proteina precedentemente introdotta nel batterio Escherichia Coli. Alcune delle fasi procedurali più comuni nei laboratori di biologia molecolare saranno eseguite anche grazie all’utilizzo di visori di realtà virtuale. L’esperimento consentirà di capire le grandi potenzialità di questa tecnica nel correggere delle mutazioni che possono essere causa di malattie fino a oggi incurabili. Il rapido cambiamento apportato dall’innovazione scientifica e tecnologica pone anche nuovi interrogativi di carattere etico. Per costruire un rapporto di fiducia tra scienziate, scienziati, cittadine e cittadini, un gruppo di ricerca ha proposto sulla rivista Science di far discutere sull’editing genomico un centinaio di persone, come rappresentanti di una popolazione più ampia. Allo stesso modo le studentesse e gli studenti, con l’aiuto di personale esperto, applicheranno il metodo didattico della comunità di ricerca per svolgere insieme, attraverso il dialogo, un’indagine su un tema di interesse etico quale la manipolazione del DNA.

Quando: una settimana a scelta tra 12>16 giugno; 26>30 giugno e 3>7 luglio

In collaborazione con: Filò – Il filo del pensiero ed Emanuele Panza, ricercatore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC)

OCCHIO ALL’ILLUSIONE: UN VIAGGIO NELLA NEUROSCIENZA

Le/i partecipanti sperimenteranno in prima persona le risposte della mente umana di fronte alle illusioni e saranno guidati alla loro comprensione, confrontandosi anche con un’esperienza di realtà virtuale. Per capire quali sono i processi biologici che si verificano nelle aree cerebrali deputate alla percezione, studenti e studentesse potranno applicare in laboratorio le tecniche di colorazione istologica su preparati di retina e studiare marcatori molecolari che si sono conservati, nel corso dell’evoluzione, in differenti specie animali. Inoltre, un esperimento di genotyping su campioni biologici permetterà loro di analizzare le differenze in modelli geneticamente modificati. Lo studio degli aspetti cognitivi e la sperimentazione di laboratorio consentirà alle/ai partecipanti di aumentare le loro conoscenze sui normali meccanismi di funzionamento del cervello.

Quando: 19>23 giugno

In collaborazione con: Filò – Il filo del pensiero e CIMeC – Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (Università di Trento)

BIOINGEGNERIA: TRA GENETICA E REALTÀ VIRTUALE IN LABORATORIO

Le/i partecipanti utilizzano diverse tecnologie che permettono loro di orientarsi nel mondo della bioingegneria: assemblano e programmano un termociclatore, strumento fondamentale per l’analisi genetica, con Arduino, la nota piattaforma hardware/software open source che consente di realizzare prototipi elettronici. Alcuni pezzi necessari alla fabbricazione sono costruiti grazie all’uso delle stampanti 3D e la realtà virtuale permette ai ragazzi/e di sperimentare le fasi del protocollo più delicate prima di eseguirle in laboratorio.

Quando: una settimana a scelta tra 19>23 giugno, 26>30 giugno e 3>7 luglio



Iscrizioni: dal 5 aprile 2023 fino ad esaurimento posti

Contributo di partecipazione: 220 euro per una scuola, 390 euro per due (nel costo d’iscrizione non sono comprese eventuali spese di vitto e alloggio)

Agli studenti e alle studentesse è rilasciato un attestato di partecipazione con il numero di ore di frequenza. Fondazione Golinelli non certifica la Summer school come Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.