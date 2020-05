Webinar gratuito De Agostini Scuola “See the light” – Celebriamo insieme la Giornata Internazionale della Luce

Venerdì 15 maggio 2020 alle ore 11:00 De Agostini Scuola organizza un webinar gratuito per docenti e una diretta streaming per gli studenti della Scuola secondaria di I e di II Grado

La Giornata Internazionale della Luce è un’iniziativa globale, indetta e promossa dall’Unesco, che costituisce uno stimolo per il continuo apprezzamento della luce e del ruolo che questa gioca nella scienza, nella cultura, nell’istruzione, nello sviluppo sostenibile e in altri campi come la medicina, le comunicazioni e l’energia.

Per celebrare la Giornata Internazionale della Luce De Agostini Scuola in collaborazione con CNR – Unità Comunicazione e Relazioni con il pubblico, INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica e Fondazione Alessandro Volta, venerdì 15 maggio dalle ore 11.00 alle ore 12.30 offre ai docenti e agli studenti della scuola secondaria di I e II grado un’iniziativa formativa gratuita dal titolo “See the light”.

Un affascinante viaggio in cui esperti, ricercatori e divulgatori accompagneranno docenti e studenti in una visita guidata in luoghi speciali legati alla luce, come l’Osservatorio di Merate, il Telescopio di La Palma nelle Canarie, l’Osservatorio di Arcetri a Firenze, il Liceo Alessandro Volta a Como.

Un viaggio con un approccio nuovo dove i docenti, collegandosi via webinar, potranno partecipare attivamente all’inizia formativa facendo domande ai relatori e coinvolgere i loro studenti invitandoli a seguire la diretta su Youtube. Una modalità innovativa di didattica a distanza che ha l’obiettivo di fare comprendere in modo coinvolgente per insegnanti e ragazzi il ruolo e le caratteristiche della luce come fenomeno fisico naturale e artificiale.