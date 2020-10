Webinar gratuiti: dalla valutazione per una scuola democratica alle tecniche avanzate di microscopia, fino alle applicazioni delle scienze forensi

Al via il nuovo ciclo di webinar gratuiti che Fondazione Golinelli dedica agli insegnanti a cadenza mensile, su iscrizione. Dalle attività di valutazione per una scuola democratica alle tecniche più avanzate di microscopia fino alle nuove interessanti applicazioni delle scienze forensi.

IDEE DI ATTIVITÀ VALUTATIVE PER UNA SCUOLA DEMOCRATICA – 20 ottobre

Spunti per svolgere semplici attività di valutazione diagnostica e formativa da includere nelle pratiche quotidiane in classe. Lo scopo è aiutare a ripensare alla valutazione in generale come leva per favorire gli apprendimenti e come opportunità per avviare processi di comunicazione e condivisione tra docenti e studenti.

IL CAPPELLO DELLE MERAVIGLIE – 27 ottobre

Gli insegnanti possano trovare in alcune applicazioni per tablet, smartphone e pc risorse interessanti per coinvolgere i bambini in attività che promuovono l’apprendimento attraverso l’esperienza e la loro capacità di espressione. Durante il workshop le testimonianze vengono lette e interpretate dal punto di vista della ricerca pedagogica per aprire spazi di riflessione e delineare possibili piste di lavoro integrabili nelle routine di sezione.

VEDERE PER CREDERE: SCUOLA DI MICROSCOPIA – 5 novembre

Una presentazione degli sviluppi odierni e delle tecniche più avanzate di microscopia, con lo scopo di fornire suggerimenti e linee guida per attività con gli studenti sui temi della biologia cellulare.

NUOVI SPUNTI DI INSEGNAMENTO CON LE SCIENZE FORENSI – 9 dicembre

L’attività introduce ad alcune interessanti applicazioni delle scienze forensi nelle indagini di polizia giudiziaria come stimolo per svolgere con i ragazzi attività didattiche per affrontare temi di scienza e società.

Per informazioni e iscrizioni visita la pagina dedicata: https://www.fondazionegolinelli.it/it/news/147