Voucher scuola Piemonte, si allarga platea beneficiari Di

La Regione Piemonte allarga la platea dei beneficiari del voucher scuola.

Altre famiglie sono ammesse a usufruire del contributo per il voucher scuola Libri POF e trasporti per l’anno scolastico 2020/2021, spendibile entro il 30 giugno 2021 per acquistare libri scolastici, materiali didattici e strumenti tecnologici presso la rete di negozi convenzionati e servizi di trasporto oltre a servizi del Piano dell’Offerta Formativa forniti da scuole e comuni.

Le famiglie potranno usufruire del contributo presso uno dei punti vendita convenzionati.

Tutte le info sul sito della regione