Voto in condotta decisivo alla maturità, Costarelli (ANP): “Risposta forte alle aggressioni che superano ogni misura comprensibile” Di

“Azioni di aggressività che superano ogni misura comprensibile”. Con queste parole Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi Lazio e preside dell’Itis ‘G. Galilei’ di Roma, giustifica il nuovo peso dato al voto in condotta per l’ammissione e il superamento dell’esame di maturità.

Una misura che rappresenta “una risposta forte a quanto accaduto negli ultimi tempi a scuola e al di fuori della scuola”, secondo la dirigente scolastica che considera condivisibile la riforma che ha rafforzato il ruolo del comportamento nel percorso di studi.

Una misura contro i comportamenti incivili

“La maggiore considerazione che l’ultima riforma ha dato al comportamento in generale nel percorso scolastico e in particolare rispetto all’esame di Stato credo sia una misura condivisibile per dare una risposta a fatti oggettivi che si sono verificati negli ultimi tempi”, spiega Costarelli. La preside sottolinea come la nuova normativa sia pensata “per dare rilievo ai comportamenti che non rispondono alle norme semplicemente del vivere civile“.

Il voto non risolve, ma segna un limite

Costarelli è però consapevole dei limiti di questa misura: “È chiaro che poi la risoluzione dei problemi passa sempre attraverso percorsi educativi e formativi e su questo è pacifico che il voto non risolve il problema. Il voto segna un fatto che non avrebbe dovuto verificarsi, poi l’educazione e la formazione passano attraverso altre progettualità che sono quelle su cui si impegna quotidianamente la scuola”.

Nessun rischio numerico per i maturandi

Riguardo ai possibili effetti pratici della riforma, Costarelli si mostra ottimista: “Rispetto a dei rischi numerici oggettivi ritengo che non ve ne siano. A fine percorso, al quinto anno, credo che i ragazzi abbiano già maturato una forma di comportamento abbastanza adeguata: arrivare con il sei in condotta all’esame di Stato è veramente qualcosa di eccezionale”.