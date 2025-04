Età pensionabile in aumento: nel 2027 tre mesi in più per la pensione, conferma dell’Istat. Il governo è pronto a intervenire Di

La speranza di vita alla nascita in Italia ha raggiunto nel 2024 un nuovo traguardo, attestandosi a 83,4 anni per l’intera popolazione, con un guadagno di quasi cinque mesi rispetto al 2023.

È quanto emerge dal Report Indicatori demografici – Anno 2024 pubblicato dall’Istat, che evidenzia un miglioramento delle condizioni di sopravvivenza e un ritorno ai livelli pre-pandemia. L’incremento è accompagnato da una significativa riduzione della mortalità, con circa 651.000 decessi registrati, 20.000 in meno rispetto all’anno precedente.

Mortalità in calo e fattori determinanti

Il tasso di mortalità nel 2024 è sceso a 11 decessi ogni 1.000 abitanti, un livello che non si osservava dal 2019. Il calo, secondo l’Istat, è attribuibile a diversi fattori, tra cui il ritorno alla normalità dopo gli eccessi di mortalità legati alla pandemia e variazioni climatiche che hanno influenzato la diffusione di malattie stagionali come l’influenza. Negli ultimi 15 anni, infatti, si sono registrati picchi di mortalità in anni specifici, come il 2012, 2015 e 2017, oltre al periodo critico tra il 2020 e il 2022. La diminuzione dei decessi ha avuto un impatto diretto sull’aspettativa di vita, che nel 2024 è stimata a 81,4 anni per gli uomini e 85,5 anni per le donne, con un incremento di circa cinque mesi per entrambi i sessi rispetto al 2023.

Differenze regionali e prospettive future

Le differenze territoriali restano marcate. Nel Nord Italia, la speranza di vita è più alta, con 82,1 anni per gli uomini e 86,0 anni per le donne, e il Trentino-Alto Adige si conferma la regione più longeva. Nel Centro Italia, le Marche guidano la classifica con 82,2 anni per gli uomini e 86,2 per le donne. Al Sud, invece, i valori sono più bassi, con la Campania che registra i dati meno favorevoli: 79,7 anni per gli uomini e 83,8 per le donne, nonostante un miglioramento.

Pensioni: dal 2027 tre mesi in più per l’età pensionabile Dal 2027, dunque, l’età pensionabile e i requisiti contributivi per accedere alla pensione anticipata subiranno un incremento di tre mesi. L’età per la pensione di vecchiaia salirà a 67 anni e tre mesi, mentre per la pensione anticipata saranno necessari 43 anni e un mese di contributi. L’adeguamento è legato all’aumento della speranza di vita, come indicato dai dati pubblicati dall’Istat. Nel 2024, infatti, la speranza di vita a 65 anni ha raggiunto i 21,2 anni, il valore più alto mai registrato dal 2019. L’adeguamento si basa sul confronto tra il biennio 2023-2024 e il 2021-2022, che ha evidenziato un incremento di sette mesi nella speranza di vita. Tuttavia, a causa della riduzione di quattro mesi registrata durante la pandemia, dovuta all’aumento della mortalità tra la popolazione anziana, l’aumento effettivo applicabile ai requisiti pensionistici è stato ridotto a tre mesi. Questo rappresenta il massimo incremento consentito per un biennio. Speranza di vita in crescita: i dati dell’Istat Secondo l’Istat, la speranza di vita a 65 anni nel 2024 è stata di 21,2 anni, in aumento rispetto ai 20,9 anni del 2023. Si tratta del dato più alto mai registrato dall’inizio delle serie storiche nel 2002, superando anche il record del 2019 (21 anni). Nel biennio 2023-2024, la speranza di vita media a 65 anni è stata di 21,03 anni, con un incremento di 0,61 anni rispetto al biennio precedente. Questo aumento, tradotto in mesi, corrisponde a oltre sette mesi, ma il calo registrato durante la pandemia ha ridotto l’incremento applicabile ai requisiti pensionistici a tre mesi. L’aumento dei requisiti pensionistici per il 2027 sarà formalizzato attraverso un decreto del Ministero dell’Economia, che dovrà essere emanato entro la fine del 2025. Tuttavia, il Governo potrebbe decidere di intervenire per congelare l’aumento, come già avvenuto in passato. La questione resta aperta e sarà oggetto di valutazioni politiche nei prossimi mesi.