Visita il Salone del Libro da docente: le istruzioni per partecipare agli incontri con le tue classi o per la tua formazione

Il programma del Salone del Libro prevede eventi e laboratori pensati per gli studenti di tutte le fasce d’età, a cui è possibile iscriversi come classi, ma anche una serie di appuntamenti appositamente dedicati alla formazione degli insegnanti, che possono richiedere l’accredito professionale e ottenere uno sconto sul biglietto o l’abbonamento.

Care e cari insegnanti,

siamo felici di comunicarvi che potete trovare tutte le informazioni sul programma per le scuole (quasi 300 tra incontri e laboratori) e per i docenti (37 tra incontri e laboratori) del prossimo Salone Internazionale del Libro di Torino, Vita Immaginaria, da giovedì 9 a lunedì 13maggio2024 al Lingotto Fiere.

Vi ricordiamo che ogni docente potrà prenotare un massimo di due attività per la sua classe (eventi e laboratori), consigliamo quindi che per ogni classe ci sia un docente registrato sulla piattaforma SalTo+ .

Tanti incontri per i più piccoli con grandi nomi come Jeff Kinney, Katherine Rundell e gli spettacoli dal Grufalò alla Pimpa e un appuntamento speciale con Luciana Littizzetto. Tantissimi laboratori negli spazi Arte, Fumetto, Scrittura, Scienza, Nati per Leggere, Lettura o ancora l’Escape Room dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sulle particelle elementari.

Per i più grandi anche gli incontri con i curatori e le curatrici di sezione Francesco Costa, Alessandro Piperno, Melania Mazzuccoe Francesco Piccolo.

Due le inaugurazioni dello spazio Bookstock: Maurizio Maggiani con un dialogo sulla memoria con il suo La memoria e la lotta. Calendario intimo della Repubblica (Feltrinelli) e a seguire L’Europa e il suo futuro secondo i giovani, un dialogo sui diritti, la pace, il clima, l’Europa e il suo futuro secondo e con i giovani.

Visita il Salone con la CLASSE, non solo eventi!

Come sempre vi aspettiamo al Bookstock, che, grande novità di quest’anno, sarà collocato nel nuovo padiglione 4 e in parte del 3. Ospiterà 10 laboratori, tre sale e la grande Arena e sarà il fulcro del protagonismo giovanile, della sperimentazione e dello scambio tra generazioni. I giovani che hanno curato alcune bibliografie a tema (Nuove tecnologie, intelligenza artificiale, benessere, empowerment femminile, lavoro e futuro dei giovani) vi aspettano alla Biblioteca delle Passioni. Per i più piccoli come sempre lo spazio Nati per leggere. Con i vostri studenti potrete scoprire, però, il Salone in tutta la sua interezza: oltre 100.000 mq di spazi che ospitano circa 1000 editori (dai grandi gruppi ai piccoli indipendenti con tutti i loro cataloghi). Non dimenticate di visitare l’area fumetti, il Bosco degli scrittori, la Torre di libri di François Confino, gli stand di grandi media e della Rai, lo spazio della lingua ospite (il tedesco), lo stand delle Regione ospite (la Liguria) e delle altre regioni, l’area esterna per un momento di relax e di ristoro nella zona food, il PalcoLive e la pista della Pinacoteca Agnelli sul tetto del Lingotto.

Visita il Salone senza la CLASSE

Sono numerosi gli incontri dedicati ai docenti in particolare il percorso formativo Educare alla lettura, valido per l’aggiornamento.

Gli incontri saranno dedicati ai temi dell’affettività, della sessualità, dell’orientamento, alla violenza di genere e ai pericoli della rete e molto altro.

È possibile venire al Salone Internazionale del Libro richiedendo l’accredito professionale per ottenere un prezzo ridotto su un biglietto singolo o sull’abbonamento.

Si può inoltre richiedere l’esonero dal servizio, seguendo l’indicazione della circolare ministeriale online, ricordando di passare al desk accoglienza del Bookstock (pad IV) per farsi firmare e timbrare l’attestato di presenza al Salone.

Vi aspettiamo tutti alla XXXVI edizione del Salone!