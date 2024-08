Violenza di genere: un’adolescente su quattro ne è vittima entro i 20 anni. L’allarme dell’OMS Di

Un dato allarmante emerge da un recente studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblicato su The Lancet Child & Adolescent Health: quasi una ragazza su quattro (il 24%), pari a circa 19 milioni di adolescenti, subisce violenza fisica e/o sessuale da parte del partner entro i 20 anni. Ancora più preoccupante, il 16% delle intervistate ha dichiarato di aver subito tale violenza nell’ultimo anno.

La violenza di genere non conosce confini geografici, ma la sua prevalenza varia significativamente da Paese a Paese. Le regioni più colpite sono l’Oceania (47%) e l’Africa subsahariana centrale (40%), mentre l’Europa centrale (10%) e l’Asia centrale (11%) registrano i tassi più bassi.

Lo studio evidenzia come la violenza sia più diffusa nei Paesi a basso reddito, dove l’accesso all’istruzione femminile è limitato e le donne godono di minori diritti legali e di proprietà. Il matrimonio precoce, pratica purtroppo ancora diffusa in molte aree del mondo, aumenta esponenzialmente il rischio di violenza, creando squilibri di potere all’interno della coppia e favorendo l’isolamento sociale delle giovani donne.

“La violenza del partner inizia precocemente per milioni di giovani donne in tutto il mondo”, afferma Pascale Allotey, direttrice del Dipartimento di ricerca e salute sessuale e riproduttiva dell’OMS. “Dato che la violenza durante questi anni formativi critici può causare danni profondi e duraturi, deve essere presa più seriamente come un problema di salute pubblica”.

Le conseguenze della violenza di genere vanno ben oltre il trauma immediato. Le ragazze che ne sono vittime hanno maggiori probabilità di abbandonare gli studi, soffrire di depressione, ansia, disturbi alimentari, contrarre infezioni sessualmente trasmissibili e avere gravidanze indesiderate.

Per contrastare questo fenomeno, l’OMS sottolinea l’urgenza di rafforzare i servizi di supporto e le misure di prevenzione precoce. Educare i giovani all’interno delle scuole a relazioni sane e rispettose, promuovere l’emancipazione economica delle donne, garantire loro pari diritti e opportunità sono solo alcune delle azioni necessarie per spezzare il circolo vizioso della violenza di genere.