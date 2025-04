Violenza di genere: bando di concorso per gli studenti delle scuole secondarie di II grado in Lombardia Di

Il Consiglio per le Pari Opportunità della Lombardia promuove un’iniziativa per sensibilizzare sulla violenza di genere e l’importanza dell’istruzione e dell’indipendenza economica delle donne. L’iniziativa mira a educare gli studenti sulla necessità di costruire una vita autonoma, libera da stereotipi di genere che limitano lo sviluppo professionale e l’autosufficienza economica.

Il concorso è aperto a tutti gli istituti scolastici secondari di secondo grado della Lombardia. Ogni istituto può presentare un solo contributo, che può essere realizzato da una classe o un gruppo di studenti fino a un massimo di trenta. La partecipazione ad altri concorsi simili non preclude la partecipazione a questo bando. Sarà proclamato un solo vincitore per provincia.

I partecipanti devono realizzare un video verticale della durata massima di 2 minuti. Il video può includere testimonianze, interviste, storytelling, spot, teaser, grafica animata o micro-cortometraggi, purché trattino il tema proposto.

Modalità e Scadenze

I video devono essere in formato full HD e del peso massimo di 2 GB. Devono essere inviati tramite WeTransfer all’indirizzo e-mail [email protected], specificando come oggetto il nome del concorso e della scuola partecipante. Nella mail devono essere indicati i nomi degli studenti partecipanti, i contatti della scuola, il nome dell’insegnante di riferimento e una liberatoria per l’utilizzo del lavoro.

Le iscrizioni devono pervenire entro il 20 settembre 2024, mentre i contributi devono essere presentati entro il 15 novembre 2024.

Una commissione composta dai membri del Consiglio per le Pari Opportunità e un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale esaminerà i lavori.

Le scuole vincitrici riceveranno una targa di riconoscimento. I video premiati saranno utilizzati nelle campagne di sensibilizzazione del Consiglio regionale. La proclamazione dei vincitori avverrà entro aprile 2025, con un evento di presentazione dei lavori previsto entro il 15 maggio 2025.

Il Consiglio Regionale della Lombardia si riserva il diritto di esporre, pubblicare e diffondere i lavori presentati, citando gli autori. I lavori rimarranno di proprietà del Consiglio regionale della Lombardia.

Il bando è pubblicato sul sito web del Consiglio regionale della Lombardia e trasmesso all’Ufficio Scolastico Regionale per la diffusione negli istituti scolastici lombardi. Per ulteriori informazioni, le scuole possono contattare il Consiglio regionale della Lombardia all’indirizzo e-mail [email protected].