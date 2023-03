Violenza contro il personale scolastico, Bucalo (FDI): “Istituzioni devono intervenire. Presto un documento per affrontare la problematica” Di

“Le audizioni di oggi in commissione concluse dal ministro Valditara sul tema del contrasto ai crescenti episodi di violenza ai danni di insegnanti e personale scolastico, rappresenta il fondamentale punto di partenza di un percorso avviato in seno alla Commissione Cultura e istruzione del Senato che a stretto giro presenterà al ministro dell’istruzione e del Merito un documento condiviso per affrontare una problematica che ha ormai assunto contorni allarmanti”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione cultura del Senato e responsabile della Scuola di Fratelli d’Italia.

“La cronaca degli ultimi mesi, infatti, è un crescendo di episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e non solo. Protagonisti gli studenti, ma anche i genitori che spesso avallano comportamenti arroganti e ingiuriosi“, prosegue.

“Casi, purtroppo non isolati che vanno espandendosi a macchia d’olio e davanti ai quali le Istituzioni hanno il dovere di intervenire. In primis restituendo autorevolezza alla figura dei docenti, spesso delegittimatati e intimoriti, dall’altro agendo a livello culturale sui ragazzi e sulle famiglie nel tentativo di ricucire quell’alleanza, quel patto, che è alla base di ogni progetto educativo“, conclude.