Vincitori Concorso 2016 Primaria/Sicilia: no aumento percentuali mobilità

Comunicato Vincitori Concorso 2016 Primaria/Sicilia – Anno nuovo,vita vecchia! La situazione che stiamo per esporre è la stessa che abbiamo già ampiamente e amaramente osservato durante il famigerato tavolo delle trattative sindacati/ministero lo scorso dicembre 2017.

Al centro delle trattative le beghe legate al popoloso numero dei maestri (diplomati e laureati) italiani che aspettano l’assunzione. A tenere banco, però, non sarà la necessità di trovare soluzioni idonee per l’assunzione di coloro che attualmente transitano in GAE e GM,quanto la vicenda legata al famigerato “algoritmo impazzito” cui è connesso il rientro, doveroso, secondo taluni, dei docenti “deportati” a km di distanza dai luoghi di origine. Ebbene,anche quest’anno i sindacati, come già avvenuto lo scorso anno (la storia si ripete,insomma!), alzano la posta e propongono una percentuale stellare da destinare ai “rientri” pari al 50% del contingente disponibile in seguito ai nuovi pensionamenti, contingente dal quale é attinto, a sua volta, il numero dei docenti in ATTESA DI RUOLO da ben DUE GRADUATORIE, una delle quali, quella di merito del concorso 2016,rischia di finire nel dimenticatoio perchè, evidentemente, l’esiguità numerica dei vincitori (primaria e infanzia) è qualcosa che poca gola fa ai sindacalisti riuniti per difendere le necessità dei “molti deportati”.

La situazione sta diventando drammatica perché ad attendere l’assunzione ci stanno maestri e famiglie, diciamolo. Maestri che hanno vinto il proprio diritto all’assunzione secondo quanto previsto dal bando concorsuale e soprattutto dalla costituzione,diritto che viene puntualmente negato dalle pretese di chi fa la “voce più grossa”: ci chiediamo a questo punto, ma i vincitori in attesa di lavorare (leggetelo bene, di LA-VO-RA-RE, perché qui non si tratta di avvicinarsi o allontanarsi,qui si tratta del diritto e della dignità di poter lavorare per garantirsi la sussistenza) chi li tutelerà mai? A chi si dovranno rivolgere se nemmeno la formazione conta, se nemmeno concorrere e vincere il ruolo basta?

Anche quest’anno rischiamo di restare a guardare che altri subentrino al posto nostro, un posto che probabilmente hanno vinto, non loro, ma i loro avvocati…e i sindacati complici! A nome del Coordinamento Siciliano dei Vincitori Concorsuali 2016 chiediamo che siano prese decisioni ponderate, decisioni che tengano conto del fatto che anche quest’anno,se la scelta di ridurre al minimo il contingente delle nuove assunzioni sarà approvata per garantire il rientro dei docenti lavoratori “deportati”, ai vincitori del concorso nazionale non sarà garantito nessun diritto, nessuno, soprattutto quello al lavoro. Nessuno di noi ha scelto di “compilare” una lista e tentare la “sorte”,come suggerito dai sindacati. Abbiamo scelto la sola opportunità che ci è stata offerta: concorrere e vincere. Dateci quello che ci spetta,il ruolo e il lavoro. #NonToccateLePercentuali

