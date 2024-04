Vincenzo Schettini come Sheldon Cooper: dal 16 aprile su Rai 2 ecco “La fisica dell’amore”, un mix tra intrattenimento e divulgazione scientifica Di

Vincenzo Schettini, noto anche come il creator di La fisica che ci piace, è molto più di un semplice professore. Musicista, direttore di un coro gospel, content creator e performer, ora si appresta a conquistare anche il mondo della televisione come conduttore.

Il suo nuovo programma, “La fisica dell’amore”, debutterà il prossimo 16 aprile su Rai 2 in seconda serata, promettendo un mix unico di intrattenimento e divulgazione scientifica.

La trasmissione condotta da Schettini rappresenta una novità nel panorama televisivo, collegando la certezza della scienza con l’incertezza dei sentimenti. Attraverso esperimenti scientifici e paralleli con le emozioni umane, come segnala il Corriere della Sera, Schettini si propone di aiutare il pubblico a comprendere meglio se stesso e le relazioni interpersonali.

Educazione e intrattenimento

Il programma sarà educativo ma anche divertente, offrendo uno spazio intimo e accogliente simile al salotto di Sheldon Cooper, il personaggio, interpretato da Jim Parsons, nella serie “The Big Bang Theory”. Ospiti illustri, tra cui Big Mama e Rita Pavone, arricchiranno le puntate, mentre momenti dedicati ai ragazzi permetteranno loro di condividere esperienze personali significative.

Una figura poliedrica

Schettini non si limita a essere un esperto di fisica, ma si presenta come un vero e proprio showman. Il suo tour “Lezione show” riscuote un grande successo, attirando un pubblico variegato ed entusiasta di tutte le età. Il suo background musicale e la sua passione per lo spettacolo conferiscono al programma un’energia unica e coinvolgente.