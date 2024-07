Vincenzo Schettini: “A scuola la docente di francese mi umiliò davanti alla classe dicendo che ero un mazzacano per via della mia magrezza. Mi fece sentire malissimo” Di

Vincenzo Schettini, professore di fisica, divulgatore scientifico e volto noto del web, porta la sua passione per la scienza e la sua missione di supporto ai giovani sul piccolo schermo con “La fisica dell’amore”, in onda su Rai2.

Ma dietro questo successo si cela un’adolescenza segnata da un episodio doloroso, come racconta a Vanity Fair: lo scherno di una professoressa che lo fece sentire “inadeguato” per la sua magrezza. Un’esperienza che lo ha spinto a dedicarsi ad aiutare i ragazzi a trovare la propria strada e a guardare dentro di sé.

Schettini ha scelto molteplici vie per raggiungere il suo obiettivo: l’insegnamento tradizionale, il web con la sua pagina “La fisica che ci piace” e, ora, la televisione. Con il suo nuovo programma, utilizza la fisica come strumento per spiegare le sfide emotive che i giovani affrontano, accompagnandoli con esperimenti scientifici, testimonianze di ragazzi e ospiti d’eccezione come Big Mama, i Santi Francesi, Giuseppe Pirozzi e Claudio Cecchetto.

L’approdo in televisione rappresenta per Schettini un’opportunità per ampliare il suo pubblico e raggiungere diverse fasce d’età. Si tratta di un format innovativo che unisce educazione e intrattenimento, utilizzando la fisica per spiegare concetti come la pressione, l’ansia, le aspettative familiari e i dubbi che accompagnano le scelte di vita.

Schettini sottolinea l’importanza di parlare dei propri sentimenti e delle proprie debolezze, come ha fatto lui stesso con il suo coming out a 19 anni. Un percorso non facile, che gli ha permesso di crescere e di aiutare gli altri a fare lo stesso. Il suo messaggio è chiaro: aprirsi e condividere le proprie vulnerabilità può portare a una maggiore comprensione e collaborazione, superando le barriere del silenzio e del giudizio.

“La fisica dell’amore” si presenta come un programma originale e coraggioso, che affronta temi importanti per i giovani con un linguaggio accessibile e coinvolgente. La fisica, spesso vista come una materia ostica, diventa uno strumento per comprendere meglio se stessi e il mondo che ci circonda, aiutando i ragazzi a superare le sfide e a trovare la propria strada verso la felicità.