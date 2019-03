Videosorveglianza, sarà attivata dal prossimo anno in 15 scuole di Gorizia

In quindici scuole di Gorizia, nel Friuli Venezia Giulia, saranno attivate le telecamere di videosorveglianza.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, l’annuncio sarebbe arrivato direttamente dal sindaco, Rodolfo Ziberna.

Il primo cittadino lo ha definito “un intervento molto significativo, che va nella direzione di dare maggior sicurezza ai nostri ragazzi, agli operatori e, di conseguenza alle famiglie“.

La videosorveglianza dovrebbe essere installata a breve per entrare in funzione dal prossimo anno scolastico. Il controllo sarà sia verso l’esterno dell’edificio, sia al suo interno.

Il Comune si era impegnato a trovare fondi per questo provvedimento all’indomani di alcuni atti vandalici compiuti nottetempo nell’ottobre del 2017 in una scuola e che avevano costretto il trasferimento di studenti e docenti in un altro edificio.