Viaggi d’istruzione, importi servizi oltre 140mila euro: fino al 28 aprile rilevazione scuole. NOTA Di

Con nota n. 3109 del 15 aprile il Ministero comunica l’avvio della rilevazione delle scuole interessate a procedere all’affidamento di beni e servizi, anche in concessione, per importi superiori a 140.000 euro (IVA esclusa) per l’anno scolastico 2025/2026.

Il fine della rilevazione è individuare possibili modalità di supporto per le scuole.

Il questionario è raggiungibile al seguente link: https://forms.office.com/e/ptPm34KNu0

La rilevazione resta attiva fino alle ore 20 del 28 aprile. Saranno acquisiti esclusivamente i dati inseriti dalle scuole statali sede di direttivo.

Ricordiamo che l’ANAC ha concesso una deroga fino al 31 maggio che permette alle scuole di continuare a organizzare viaggi d’istruzione, stage linguistici e scambi culturali, per gli appalti di importo superiore a 140.000 euro. Le scuole possono procedere autonomamente all’acquisizione dei CIG.

Prossimamente gli Uffici scolastici regionali saranno stazioni appaltanti.

L’USR Sicilia, per porre rimedio alla situazione di stallo che può crearsi, ha pubblicato un avviso per la ricerca di stazioni appaltanti qualificate che supportino le scuole.