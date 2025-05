Valtulini (Trinity College London): “Ecco SkillUp, un’applicazione dedicata al miglioramento delle competenze in lingua inglese” [VIDEO] Di

Fiera Didacta Puglia 2024 si conferma un importante appuntamento per il mondo della formazione. Tra gli espositori presenti, Trinity College London, ente certificatore con oltre 150 anni di esperienza nel settore educativo.

“Siamo felici di partecipare a questa manifestazione”, afferma Emiliano Valtulini, direttore di Trinity College London per l’Italia. “Vogliamo presentare la nostra ampia offerta formativa, che comprende esami di lingua inglese, musica e arti performative”.

Trinity College London si distingue per la sua lunga tradizione e per l’approccio innovativo all’apprendimento. “Dallo scorso anno”, prosegue Valtulini, “proponiamo con grande successo SkillUp, un’applicazione dedicata al miglioramento delle competenze in lingua inglese”. Uno strumento digitale che si affianca ai percorsi di certificazione tradizionali, offrendo un’opportunità flessibile e personalizzata per lo sviluppo delle proprie abilità linguistiche.