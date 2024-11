Valditara: “Scriverò alle famiglie degli studenti di terza media per far conoscere le opportunità del sistema scolastico” Di

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato l’invio di una lettera alle famiglie degli studenti di terza media per illustrare le opportunità offerte dai percorsi di istruzione tecnica e professionale.

L’obiettivo è quello di fornire un quadro completo delle richieste del mercato del lavoro e del potenziale di crescita offerto da questi indirizzi di studio, al fine di guidare gli studenti verso scelte consapevoli e mirate. “Manderò una lettera alle famiglie dei ragazzi di terza media per rendere loro note le richieste del mercato del lavoro, le potenzialità che anche un percorso di istruzione tecnica e professionale offre e perché le scelte siano consapevoli, perché si possa dare opportunità di crescita e realizzazione per ciascuno”, ha dichiarato il ministro durante il seminario ‘Lo sviluppo della filiera professionale il modello 4+2’ a Palazzo Giustiniani.

Valditara ha inoltre evidenziato l’entusiasmo con cui Lombardia e Calabria hanno accolto il nuovo modello 4+2, interpretandolo come un segnale positivo per la crescita e il futuro dei giovani in tutto il Paese. “La regione oltre alla Lombardia che ha risposto in maniera entusiasta al nuovo modello è la Calabria“, ha sottolineato il ministro. “E questo è un segnale che stiamo riunendo l’Italia, è un segnale per chi vuole il riscatto e la crescita per i giovani, è un messaggio forte di speranza”.