Valditara rilancia l’autorevolezza dei docenti: “Non siamo una scuola di serie B, servono aumenti stipendiali e rispetto in classe” Di

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha rilanciato il tema dell’autorevolezza dei docenti durante il Festival dell’economia di Trento, sottolineando come “i docenti italiani valgono tanto e la scuola italiana vale tanto”.

Il ministro ha evidenziato gli esempi straordinari emersi grazie all’autonomia scolastica, ribadendo che “la nostra non è una scuola di serie B” e che l’autorevolezza degli insegnanti “va ripristinata, a partire dal discorso economico“.

Valditara ha ricordato i progressi già compiuti: “Nel 2022 abbiamo chiuso il contratto scaduto e messo risorse nell’ultima legge di bilancio per chiudere i contratti con cifre superiori all’inflazione programmata”. Il ministro ha inoltre annunciato l’intenzione di “auspicare aumenti degli stanziamenti per pagare ancora più i docenti”, riconoscendo come il riconoscimento economico sia fondamentale per restituire dignità alla professione.

Le misure per rafforzare l’autorità in classe

Oltre agli aspetti economici, Valditara ha delineato un piano più ampio per il ripristino dell’autorevolezza docente. “L’autorevolezza va ripristinata anche con l’assicurazione sanitaria e quella sul lavoro“, ha spiegato il ministro, indicando come le tutele professionali siano parte integrante della valorizzazione del ruolo. Centrale nella strategia governativa è il tema del rispetto in classe: “Bisogna dare autorità di nuovo ai docenti all’interno della classe, partendo dal voto in condotta in modo che siano rispettati”.

Il ministro ha collegato l’autorevolezza docente alla prevenzione di fenomeni negativi: “Servono percorsi di valorizzazione dei talenti dei giovani, evitando così derive di bullismo o altro”. Valditara ha sottolineato anche l’importanza della “formazione degli insegnanti verificata e valutata, a cui collegare anche incentivi“, delineando un approccio che unisce riconoscimento professionale, aggiornamento continuo e premialità per chi si distingue nell’attività didattica.