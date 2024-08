Valditara: “Nuovo anno scolastico con 110mila studenti in meno, ma confermiamo lo stesso organico docente. Le classi pollaio sono ormai in via di estinzione” Di

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha rilasciato un’intervista al Sole 24 Ore, illustrando alcune delle principali novità in cantiere.

Tra queste, spicca l’annuncio di un “maxi piano di orientamento rivolto a famiglie e studenti” che prenderà il via a settembre.

Il ministro ha riconosciuto l’impatto del calo demografico sul sistema scolastico: a settembre, infatti, si conteranno circa 110mila studenti in meno tra i banchi. Nonostante ciò, Valditara ha sottolineato di aver ottenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze lo stesso organico docente degli anni scorsi.

“Un risultato non scontato”, ha spiegato il titolare del MIM, “che ci aiuterà a potenziare la didattica e a ridurre ancor di più la densità degli studenti nelle classi, considerato che il fenomeno delle cosiddette classi pollaio è ormai in via di estinzione”.

Il ministro ha infatti ricordato che le classi con più di 27 alunni rappresentano oggi meno dell’1% del totale, a dimostrazione dell’impegno profuso per garantire un ambiente di apprendimento adeguato in tutte le scuole.