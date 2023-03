Valditara: “Necessario prestare attenzione alle realtà che necessitano di una presenza scolastica sul territorio” Di

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante il suo intervento ad Ascoli Piceno, ha sottolineato la necessità di reperire ulteriori risorse per il settore dell’istruzione. Sono state destinate risorse aggiuntive per un totale di 1,2 miliardi di euro, che inizialmente non avevano alcuna motivazione adeguata e funzioni temporali distanti.

Pertanto, il Ministro ha proposto di utilizzare tali risorse per stanziare 5 miliardi di euro per la riqualificazione, la messa in sicurezza, l’adeguamento sismico e l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole italiane.

Grazie a queste risorse aggiuntive, sono stati finanziati importanti interventi per la Provincia di Ascoli e la Regione Marche. Il Ministro ha anche sottolineato l’importanza di investire nello sport e nelle infrastrutture sportive, come le palestre, e nel settore dell’istruzione per la prima infanzia, come asili nido e scuole d’infanzia.

Valditara ha poi parlato dell’attenzione che il Ministero sta dedicando alla qualità complessiva delle scuole, sia in termini di estetica e benessere degli studenti che di sicurezza e serenità nei luoghi di studio e di lavoro. Si impegna a stanziare risorse significative per garantire un ambiente di apprendimento sicuro e adeguato per i giovani e il personale scolastico.

Il Ministro ha inoltre menzionato l’importanza dell’attenzione alle piccole comunità e alle aree colpite dallo spopolamento, e ha affermato che il successo scolastico è un obiettivo imprescindibile. Secondo Valditara, nonostante i vincoli europei e gli impegni presi dal precedente governo con la Commissione europea, è fondamentale prestare grande attenzione alle realtà che necessitano maggiormente di una presenza scolastica sul territorio.

In conclusione, il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha ribadito l’importanza di garantire un servizio di qualità e di restituire dignità e attenzione al mondo della scuola, affrontando temi quali la sicurezza, la riqualificazione e la costruzione di scuole, il dimensionamento degli istituti e l’attenzione alle comunità più bisognose.