Valditara: "La storia dello studente suicida mi ha colpito. Smettiamola di giustificare il bullismo. La scuola deve saper sanzionare chi sbaglia"

Un’appassionata difesa del ruolo del docente e una visione di scuola come luogo di inclusione, trasmissione di valori e valorizzazione del merito: questi i punti chiave dell’intervento del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, all’inaugurazione di Fiera Didacta Puglia.

“Didacta è un’occasione importante per studiare e diffondere nuove forme didattiche, mettendo al centro la figura strategica del docente”, ha esordito Valditara. “Dobbiamo lavorare, a partire dalla società, per ridare autorevolezza ai docenti, a tutto il personale scolastico. È questo il punto di partenza”. Il Ministro ha auspicato un ritorno alla scrittura di “Maestro” e “Professore” con la maiuscola, un gesto simbolico per restituire valore e rispetto alla professione.

Valditara ha poi annunciato di aver ricevuto riscontri positivi dal Governo per migliorare il potere d’acquisto del personale scolastico, con particolare attenzione ai docenti precari, soprattutto quelli impegnati sul sostegno: “Sono circa 140mila i precari, di cui 106mila sul sostegno. Per la prima volta si affronta il problema con un approccio strategico”. Il Ministro ha inoltre evidenziato la necessità di specializzare gli 85mila docenti di sostegno con tre anni di anzianità ma privi di titolo specifico, per poter procedere alle assunzioni.

Un altro tema centrale è l’inclusione degli studenti stranieri: “In passato si è fatta demagogia, senza affrontare il problema con concretezza”, ha affermato Valditara. “Oltre il 30% dei ragazzi stranieri di prima generazione non termina la scuola. Dobbiamo varare un piano per la formazione di insegnanti specializzati nell’insegnamento dell’italiano a questi studenti”.

Il Ministro ha poi sottolineato l’importanza di una didattica sempre più personalizzata, grazie al ruolo del docente tutore e orientatore e a un uso attento dell’intelligenza artificiale, “sempre guidata dal docente”. Una scuola, quindi, “che valorizza i talenti e le potenzialità di ogni giovane”.

Valditara ha infine condannato il fenomeno del bullismo, esortando a “smetterla di giustificare atteggiamenti violenti” e a “trasmettere valori positivi” attraverso l’educazione civica. “La scuola deve saper sanzionare chi sbaglia”, ha concluso il Ministro, “perché la cultura della responsabilità individuale va ripristinata”.

