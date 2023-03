Valditara incontra la maggioranza: sblocco di 300 milioni per aumento stipendi, sui vincoli si aspetta l’Europa. Le ultime notizie Di

Riunione di maggioranza con il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Si è fatto il punto della situazione riguardo ai prossimi provvedimenti che riguardano il settore scolastico.

In arrivo, secondo quanto raccolto da Orizzonte Scuola, il via libera del Ministero dell’Economia riguardo ai 300 milioni che serviranno per aumento stipendiale. Si tratta della somma annunciata dallo stesso Valditara alcuni giorni fa.

Sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sulla questione dei vincoli, invece, si aspetta la risposta della Commissione Europea. Secondo una fonte vicina alla maggioranza, permettere ai neoassunti la deroga al vincolo, anche se con riserva, è stato un atto “coraggioso” anche se non si è avuto l’ok dall’Europa. Questo è il motivo perché non è stato esteso a tutti. Trapela cauto ottimismo per una risposta entro il mese per avere, dunque, il provvedimento incluso nel decreto PNRR 3.

Si lavora anche alle immissioni in ruolo: sempre più probabile che si vada per circa 70mila unità con assunzioni da prima e da seconda fascia.

Infine si è parlato anche di un intervento per quanto riguarda i titoli esteri anche alla luce di quanto deciso dal Consiglio di Stato a fine dicembre. Ci sono interlocuzioni in corso con la parte tecnica del Ministero. Secondo quanto trapela, l’intenzione è quella di muoversi con molta cautela.