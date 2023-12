Valditara: “Bene la Regione Lombardia sulla sperimentazione dell’istruzione tecnica e professionale. Passo in avanti per la crescita del nostro Paese” Di

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa presa dalla Regione Lombardia riguardo alla sperimentazione per gli IeFp regionali. La mossa è in sintonia con le azioni intraprese a livello nazionale per rafforzare l’istruzione tecnica e professionale.

Valditara ha sottolineato l’importanza di questa delibera come un passaggio cruciale per il successo di una riforma ambiziosa, che mira a valorizzare ulteriormente la formazione regionale. Le sue parole, “grande apprezzamento per la delibera di Regione Lombardia che avvia la sperimentazione per gli IeFp regionali in sintonia con quanto si sta facendo a livello nazionale per l’istruzione tecnica e professionale. Un passaggio importante per il pieno successo di una riforma che abbiamo fortemente voluto e che valorizzerà anche la formazione regionale”, risuonano come un impegno forte verso il miglioramento del sistema educativo.

Inoltre, il Ministro ha sottolineato l’obiettivo di rendere più efficaci i percorsi di studio, avvicinando i giovani al mondo del lavoro. L’intento è di offrire loro opportunità e fiducia nel futuro. Valditara considera cruciali la riduzione della distanza tra le richieste del mondo produttivo e le competenze disponibili. “Rendere più efficaci i percorsi di studio, avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrire loro opportunità e fiducia nel futuro, ridurre la distanza fra le richieste del mondo produttivo e le competenze disponibili, sono fattori che rappresentano un significativo passo avanti per la crescita del nostro Paese e per lo sviluppo dei talenti dei nostri ragazzi”, ha dichiarato.