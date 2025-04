Valditara ai docenti: “Mi sento debitore nei vostri confronti. Svolgete la professione più bella del mondo” Di

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha effettuato una visita istituzionale in Campania, incontrando studenti, docenti e amministratori locali della provincia di Napoli. Il Ministro ha annunciato un piano per contrastare la dispersione scolastica, finanziato con 12 milioni di euro.

Il progetto per Napoli è finalizzato a contrastare la dispersione scolastica. Il progetto – ha spiegato il Ministro – si ispira al modello Caivano ma lo ripropone in una forma potenziata. I fondi stanziati dal governo si aggiungono alle risorse europee, ministeriali e del Pnrr già destinate all’inclusione scolastica e alla didattica. Si tratta di un’iniziativa innovativa, considerata unica nel suo genere a livello europeo, che punta a supportare l’educazione in un territorio in crescita.

Il riconoscimento ai docenti

Durante il suo intervento, il Ministro ha voluto riconoscere il valore del lavoro degli insegnanti, dichiarando: “Mi sento debitore nei vostri confronti perché voi siete la ricchezza di questo Paese e svolgete la professione più bella del mondo, quella di dare un futuro ai nostri giovani”.