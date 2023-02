Valditara: “La maggiore autorevolezza per i docenti passa da stipendi più decorosi. Mai parlato di gabbie salariali” [VIDEO] Di

Il Ministro dell’Istruzione Valditara ha partecipato al 5° Congresso Nazionale della FLC CGIL tramite un videomessaggio in cui ha fornito importanti chiarimenti sulla questione dei salari dei lavoratori della scuola.

Il Ministro ha sottolineato l’importanza di ripristinare l’autorevolezza sociale del personale scolastico attraverso stipendi più adeguati e una maggiore consapevolezza dell’importanza dell’istruzione, obiettivi che sono sempre stati al centro dell’azione sindacale.

Il Ministro ha espresso rammarico per una errata comprensione delle sue posizioni e ha ribadito la centralità della questione dell’equità dei salari, che devono essere adeguati sia a livello nazionale che per affrontare specifiche condizioni di disagio, senza alcuna differenza tra le diverse aree del Paese.

Valditara, poi, ha negato di aver messo in discussione il contratto nazionale, di aver parlato di gabbie salariali o di aver creato contrapposizioni tra Nord e Sud, ma ha invece posto l’accento sulla questione dell’equità e della lotta al bisogno.

Infine, ha ribadito l’importanza di una forte collaborazione e di un dialogo continuo, franco e leale, per rendere la scuola una priorità per l’intera comunità nazionale e un pilastro per costruire il futuro del nostro Paese.

Video messaggio del ministro Giuseppe Valditara

