Vaccino Covid, terza dose dopo sei mesi dalla vaccinazione per il personale scolastico. La decisione della Regione Campania Di

Un programma di vaccinazione della terza dose legato alla data in cui è stata somministrata la seconda, con attenzione particolare alla scadenza dei sei mesi dalla vaccinazione, soprattutto per chi fa lavori più esposti come, oltre agli operatori sanitari, il personale scolastico e poi le forze di polizia.

Questa la tabella messa in campo dalla Regione Campania per i prossimi mesi.

Dopo aver somministrato la terza vaccinazione alle Rsa e ai soggetti fragili, oltre agli anziani che si sono presentati ai centri vaccinali, ora i riflettori sono sul personale sanitario e poi sul personale scolastico.

Sono loro, infatti, ricordano dalla Regione, ad aver fatto la seconda dose a sei mesi di distanza da oggi e quindi sono chiamati alla terza somministrazione in un cronoprogramma caratterizzato proprio dalla distanza dalla seconda siringa.

La Campania, fanno sapere dagli uffici di via Santa Lucia, ha avvisato la struttura del commissario Figliuolo dell’attenzione alla scadenza dei sei mesi. Una scadenza che nelle prossime settimane coinvolgerà anche altre categorie come le forze dell’ordine e i dipendenti della Regione.