Vaccino Covid, sale al 93% la percentuale di docenti e Ata vaccinata. Tutti i dati per regione

Sono oltre un millione e trecentomila i docenti e gli Ata vaccinati al 10 settembre. Lo riporta il report settimanale del governo. In attesa rimangono oltre 100mila tra insegnanti e personale tecnico amministrativo. In Lombardia sono oltre 22mila quelli senza una dose, in Sicilia 15mila, in Piemonte 17mila.