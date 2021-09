Report vaccini, oltre 103mila i docenti e Ata non vaccinati. Il 29% in Calabria è in attesa della prima dose Di

Sono oltre 103mila i docenti e Ata in attesa della prima dose. 22mila in Lombardia, 17mila in Piemonte, 15mila in Sicilia, 13mila in Calabria che detiene anche il primato della percentuale più bassa di insegnanti e personale tecnico amministrativo non vaccinato: il 29,3%.