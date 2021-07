Vaccino Covid, Lagalla (Sicilia): “In ogni distretto una scuola hub in cui far confluire docenti, Ata e alunni” Di

La Sicilia spinge l’acceleratore sulle vaccinazioni al personale scolastico e agli alunni. “Lunedì prossimo avremo una riunione operativa tra ufficio scolastico regionale, assessorati all’istruzione, alla salute e alla mobilità e trasporti per mettere a punto il piano di vaccinazioni nelle scuole”.

Così l’assessore regionale all’istruzione e formazione Roberto Lagalla. “Immaginiamo in ogni distretto una scuola hub in cui far confluire tutto il personale scolastico e gli alunni, ovviamente individueremo le scuole afferenti allo stesso distretto sanitario”.