Vaccino Covid, in Sicilia e Sardegna quasi la metà di docenti e Ata deve essere vaccinato. Tutti i dati Di

Report settimanale della struttura commissariale del governo per l’emergenza Covid-19. Il 70% del personale scolastico, al 25 giugno, risulta vaccinato con entrambe le dosi.

Ottima performance per Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e Toscana con oltre l’80% di vaccinati. Non è ancora stato vaccinato (nemmeno con la prima dose) il 15% del personale. Si va da percentuali altissime (in Sicilia e Sardegna) a risultati eccellenti come Campania, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo. Sul restante 15% si farà opera di comunicazione così come annunciato dal commissario Figliuolo.