Vaccino Covid, in Campania prenotazione vaccini maturandi dalle 22 di oggi Di

Da stasera, alle ore 22, sarà aperta in Campania la piattaforma telematica per le adesioni alla campagna vaccinale riservata ai cittadini dai 17 ai 20 anni che si apprestano a sostenere l’esame di maturità, nella scuola pubblica, paritaria e privata.

Le dosi di vaccino annunciate in arrivo per la prossima settimana potranno consentire, fa sapere l’Unità di Crisi della Regione, il via alla campagna, che non sospende le altre convocazioni già comunicate per le altre fasce di età e per i richiami. Per aderire si dovrà seguire la procedura indicata, specificando l’istituto scolastico di appartenenza.

Le vaccinazioni volontarie, dopo convocazione da parte dell’Asl di residenza, partiranno dal primo giugno prossimo, fino a esaurimento della platea iscritta. Per i 17enni il vaccino indicato è “Pfizer”. Per tutti gli altri sarà “Johnson & Johnson”.