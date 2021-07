Vaccino Covid, il 99% di docenti e Ata in Veneto si è vaccinato o si è prenotato Di

Oltre il 99% del personale scolastico del Veneto si è vaccinato contro il Covid o ha già preso appuntamento per farlo. Secondo l’ultima ricognizione del ministero della Salute su un totale di 107.469 tra insegnanti, bidelli e tecnici 93.428 hanno assunto la prima dose e ad altri 481 è stato somministrato il siero monodose Johnson&Johnson: insieme rappresentano l’87,38% della categoria.

I dati sono emersi in seguito alla lettera inviata ieri alle Regioni dal commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo. Alla luce dei 216mila dipendenti non immunizzati, il generale ha chiesto ai governatori di attuare in maniera ancor più proattiva il metodo di raggiungimento attivo del personale che non ha ancora aderito alla campagna, coinvolgendo anche i medici competenti, per sensibilizzarlo in maniera più capillare. Per il Veneto non ce ne sarà bisogno.