Vaccino Covid, aggiornamento Lombardia: platea over 65 e insegnanti recentemente coinvolti in supplenze brevi. Nota Di

In accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, si comunica che abbiamo chiesto e ricevuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) un nuovo flusso di anagrafiche del personale delle scuole statali, comprensivo della platea degli over 65 e degli insegnanti per la prima volta coinvolti in supplenze breve attivate dopo l’arrivo del flusso precedente

A partire da oggi 23 marzo 2021, questa nuova platea di personale scolastico potrà effettuare la propria adesione alla campagna vaccinale anti-SARSCoV-2/COVID-19 attraverso la Piattaforma online dedicata, secondo la procedura:

– Registrarsi all’indirizzo https://vaccinazionicovid.servizirl.it/ con codice fiscale e tessera sanitaria, spuntando la casella “soggetti appartenenti alle categorie prioritarie”.

– Nel corso della registrazione viene chiesto di fornire un numero di cellulare o di telefono. Se si inserisce un recapito cellulare il sistema richiederà la conferma del numero.

– L’appuntamento per la vaccinazione non viene fissato contestualmente alla registrazione della persona sulla Piattaforma. L’appuntamento dipende infatti alla disponibilità delle fiale di vaccino e dall’agenda dei diversi punti vaccinali.

– L’appuntamento con il centro vaccinale viene comunicato tramite SMS sul numero di cellulare indicato in fase di registrazione sul Portale, o tramite telefonata nel caso in cui sia stato indicato un numero fisso.

– L’appuntamento viene registrato anche sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Tale registrazione può avvenire in un momento precedente l’invio dell’SMS di conferma. Gli SMS vengono infatti inviati “a blocchi” al raggiungimento di un certo numero di prenotazioni.

