Vaccino anti Covid, si accelera: vaccinato (con prima e seconda dose) il 23,5% del personale scolastico. Tutti i numeri Di

Consueto report settimanale del governo sulla vaccinazione. Si accelera per quanto riguarda la seconda dose (e dunque la completa vaccinazione) per il personale scolastico. Alle 16 del 21 maggio è il 23,49% della popolazione scolastica ad aver avuto entrambe le dosi. Ottima performance per la Puglia con il 61% del personale scolastico (docenti e Ata) interamente vaccinato. In attesa della prima dose rimane ancora il 20% del personale scolastico.

IL REPORT COMPLETO

L’ultimo aggiornamento indica un aumento di somministrazioni rispetto alla settimana scorsa pari a 3.513.802,

con una media giornaliera superiore al mezzo milione. Si è infatti saliti da 26.141.926 somministrazioni, registrate il 14 maggio alle 17, a 29.655.728 rilevate oggi alla stessa ora. La fascia over 80 evolve positivamente,

con un 89,60% e un 79,69% rispettivamente di prime e seconde somministrazioni riferite alla platea vaccinale, che vede il numero di persone in attesa di prima dose scendere per la prima volta sotto il mezzo milione (472.202 contro 519.666 la settimana passata).