Vaccino anti Covid, in Abruzzo piattaforma regionale aperta per docenti fino al 14 aprile Di

Per consentire l’uniformità delle procedure di prenotazione sulla piattaforma unica di Poste saranno chiuse mercoledì 14 aprile tutte le altre piattaforme regionali per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 ancora in funzione sul portale Abruzzo Sanità.

Da giovedì 15 aprile sarà possibile aderire alla vaccinazione solo attraverso la piattaforma Poste e gli altri canali legati al nuovo sistema, come sportelli Postamat e portalettere.

Lo fa sapere la Regione Abruzzo con una nota.

Piattaforma per over 80 e categorie professionali

Rimangono aperte le piattaforme regionali fino a mercoledì 14 aprile dedicate alle manifestazioni di interesse al vaccino per le seguenti categorie: