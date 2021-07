Vaccino anti Covid, 220mila tra docenti e Ata senza immunizzazione: ferma ancora al palo la vaccinazione del personale scolastico Di

Procede con grande lentezza la vaccinazione del personale scolastico. Secondo gli ultimi dati del report settimanale del commissario straordinario per l’emergenza Covid, non ha fatto nemmeno una dose di vaccino il 15,06% del personale (220.605 unità); la scorsa settimana la percentuale era del 15,17% (222.132).

Ha ricevuto la prima dose l’82,12% del personale (sette giorni fa era l’82,06%), è vaccinato (con due dosi o dose unica) il 79,27% (la settimana scorsa era il 78,78%).

Rilevanti le differenze a livello territoriale: non ha ancora fatto nemmeno una dose di vaccino il 42,86% del personale in Sicilia, il 37,67% nella Provincia autonoma di Bolzano, il 34,77% in Liguria (dati in corso di verifica per una diversa segnalazione della Regione), il 33,21% in Sardegna (anche questi dati in corso di verifica), il 31,26% in Calabria.