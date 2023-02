Vacanze scuole per Carnevale, ponte il 20 e 21 febbraio non per tutti. Le date per regione Di

Alle porte la settimana di Carnevale e una nuova pausa dalle lezioni in attesa delle vacanze di Pasqua e qualche ponte che il 2023 concede. Il 21 febbraio è martedì grasso ma non tutte le regioni hanno deliberato lo stop didattico nel calendario scolastico regionale.

In base ai calendari regionali deliberati: un solo giorno di pausa in Sardegna, il 21 febbraio, e in Molise il 22 febbraio.

Due giorni invece il 20 e 21 febbraio in Abruzzo, Basilicata, Campania, Piemonte, Provincia di Trento.

Tre giorni di pausa in Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Veneto.

Vacanze più lunghe dal 18 al 25 febbraio in provincia di Bolzano:

In Lombardia (rito ambrosiano) vacanze il 24 e il 25 febbraio.

Nelle regioni che non hanno deliberato lo stop per Carnevale, le scuole, in autonomia, potrebbero aver deliberato uno o due giorni di sospensione dalle lezioni, sempre nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione da assicurare.