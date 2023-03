Vacanze scuola per Pasqua 2023, stop lezioni dal 6 all’11 aprile Di

Da poco terminata la pausa per Carnevale. Prossimo lungo stop dalle lezioni sarà la settimana di Pasqua. In questo caso le date sono le stesse per tutte le regioni, da giovedì 6 a martedì 11 aprile. Si rientra a lezione mercoledì 12 aprile.

Ma come abbiamo detto, i ponti non mancheranno in questo 2023. Molto dipende da quanto stabilito dalle singole scuole che in autonomia possono avere deliberato uno o due giorni di sospensione dalle lezioni, sempre nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione da assicurare.

Dopo Pasqua, in base ai calendari scolastici regionali, per la festa della Liberazione il 25 aprile, un martedì, il ponte è previsto in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

In Sardegna festa anche il 28 aprile per Sa die de sa Sardigna, occasione per un altro lungo ponte fino al 2 maggio.