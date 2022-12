Vacanze e ponti 2023, tanti stop anche per le scuole: ecco le date Di

Giunge al termine il 2022, in arrivo il 2023. Anche se l’anno scolastico va a cavallo tra i due anni e metà del 2023 sarà oggetto di delibera per il prossino calendario scolastico, fino a giugno studenti e docenti potranno godere di diversi ponti. Molte feste nazionali cadranno vicine ai weekend, dando la possibilità di prolungare lo stop per più giorni.

Epifania

Cade di venerdì: ci sarà chi rientra il 7 e chi il 9 gennaio

Carnevale

Il 21 febbraio sarà Martedì grasso. Le date di stop delle lezioni per le scuole sono:

Abruzzo: 20.02.23 – 21.02.23

Basilicata: 20.02.23 – 21.02.23

Campania: 20.02.23 – 21.02.23

Friuli Venezia Giulia: 20.02.23 – 21.02.23 – 22.02.23

Lombardia: 24.02.23 – 25.02.23 (rito ambrosiano)

Molise: 22.02.23

Piemonte: 20.02.23 – 21.02.23

Sardegna: 21.02.23

Valle d’Aosta: 20.02.23 – 21.02.23 – 22.02.23

Veneto: 20.02.23 – 21.02.23 – 22.02.23

Provincia di Bolzano: 18.02.23 – 20.02.23 – 21.02.23 – 22.02.23 – 23.02.23 – 24.02.23 – 25.02.23

Provincia di Trento: 20 – 21.02.2023

Pasqua

In tutte le regioni dal 6 all’11 aprile stop didattico per le vacanze pasquali.

25 aprile

Sarà martedì, per cui molte scuole faranno ponte fermando le lezioni anche il 24 aprile. Da calendari scolastici regionali il ponte è previsto in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

1° maggio

Cade di lunedì quindi weekend più lungo nelle scuole, specie per quelle che attuano la settimana corta.

2 giugno

Altra festa che cade di venerdì, concedendo un nuovo ponte prima della fine delle lezioni dell’anno scolastico 2022/23. Le regioni che hanno deliberato lo stop didattico anche il 3 giugno sono Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Veneto. Nelle altre i singoli collegi docenti potrebbero aver optato per il ponte.

Fine anno scolastico

Varia da regione a regione. Calendario completo

1° novembre

Sarà in svolgimento l’anno scolastico 2023/24. La festa di Ognissanti cade di mercoledì.

Immacolata Concezione

Sarà un venerdì: probabile il ponte in molte regioni. Si dovranno vedere le delibere regionali e le decisioni dei collegi dei docenti.

Vacanze di Natale

Saranno i calendari scolastici regionali a stabilire le date delle vacanze di Natale. Il 25 cadrà di lunedì, Santo Stefano di martedì.

Leggi anche Calendario scolastico, tutti i giorni di vacanza nel 2022/23