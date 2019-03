Vacanze di Pasqua, in molte regioni ponte lungo a scuola

Con le vacanze di Pasqua che quest’anno è molto alta (21 aprile) si avvicina il ponte più lungo dell’anno. Dal 18 aprile 2019 (giovedì santo) al 2 maggio per chi vuole includere tutti gli ultimi ponti dell’anno, oppure al 29 aprile.

Rientra dalle vacanze di Pasqua il 29 aprile prossimo il personale scolastico di Campania e di Trento.

Il 26 aprile tornano docenti e studenti della Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia.

In Lombardia, Lazio, Marche e Sardegna si ritorna a scuola il 23 aprile, in Liguria le lezioni ricominciano il 22 aprile.

Ricordiamo che i calendari possono subire delle variazioni in nome dell’autonomia scolastica, per cui anche laddove il 24 aprile non è segnato dal calendario regionale potrebbe essere stato deciso come sospensione delle lezioni da parte delle scuole.

Le date per ogni regione

Val d’Aosta – dal 18 aprile 2019 al 24 aprile 2019

Trento – dal 19 al 27 aprile 2019

Bolzano – dal 18 al 23 aprile 2019

Veneto – dal 18 al 24 aprile 2019

Friuli Venezia – Giulia – dal 18 al 24 aprile 2019

Piemonte – dal 18 al 24 aprile 2019

Lombardia – dal 18 al 23 aprile 2019

Liguria – dal 18 al 22 aprile 2019

Emilia – Romagna – dal 18 al 23 aprile 2019

Toscana – dal 18 al 23 aprile 2019

Umbria – dal 18 al 24 aprile 2019

Lazio – dal 18 al 23 aprile 2019

Abruzzo – dal 18 al 24 aprile 2019

Marche – dal 18 al 23 aprile 2019

Campania – dal 18 al 27 aprile 2019

Molise – dal 18 al 24 aprile 2019

Basilicata – dal 18 al 24 aprile 2019

Calabria – dal 18 al 24 aprile 2019

Puglia – dal 18 al 24 aprile 2019

Sicilia – dal 18 al 24 aprile 2019

Sardegna – dal 18 al 23 aprile 2019

Calendario scolastico 2018/19