Vacanze di Pasqua 2023, quando per la scuola? Le date per tutte le regioni Di

Pochi giorni ancora e inizieranno le vacanze di Pasqua per studenti e docenti. Lo stop per le festività pasquali sarà l’ultimo più lungo prima della fine dell’anno scolastico 2022/23. Le date di vacanza sono uguali per quasi tutte le regioni, variano soltanto per Valle d’Aosta e Veneto.

Ricordando che le scuole in autonomia possono deliberare alcuni giorni di sospensione delle lezioni, sempre nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione da assicurare di seguito le date per regione secondo i calendari scolastici regionali:

Abruzzo: dal 6 all’11 aprile

Basilicata: dal 6 all’11 aprile

Calabria: dal 6 all’11 aprile

Campania: dal 6 all’11 aprile

Emilia Romagna: dal 6 all’11 aprile

Friuli Venezia Giulia: dal 6 all’11 aprile

Lazio: dal 6 all’11 aprile

Liguria: dal 6 all’11 aprile

Lombardia: dal 6 all’11 aprile

Marche: dal 6 all’11 aprile

Molise: dal 6 all’11 aprile

Piemonte: dal 6 all’11 aprile

Puglia: dal 6 all’11 aprile

Sardegna: dal 6 all’11 aprile

Sicilia: dal 6 all’11 aprile

Toscana: dal 6 all’11 aprile

Umbria: dal 6 all’11 aprile

Valle d’Aosta: dal 6 all’8 aprile

Veneto: dal 6 al 10 aprile

Provincia Bolzano: dal 6 all’11 aprile

Provincia Trento: dal 6 all’11 aprile