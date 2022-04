Vacanze di Pasqua 2022, stop alle lezioni in presenza e a distanza fino al 19 aprile Di

Stop alle lezioni sia in presenza che a distanza per le festività pasquali: le attività didattiche si fermano dal 14 al 19 aprile in tutte le regioni. La data è unica a livello nazionale. Le Regioni stabiliscono a livello regionale le date per ulteriori ponti e festività.

Le date:

Subito dopo Pasqua potrebbe arrivare il ponte per il 23, 24 e 25 aprile, festa nazionale della Liberazione. Le scuole che attuano la settimana corta potrebbero decidere, in autonomia, lo stop delle lezioni.

Nella provincia autonoma di Bolzano stop didattico il 23 aprile.

In Sardegna niente lezioni anche il 28 aprile per Sa die de sa Sardigna.