Vacanze di Natale: stop all’attività regione per regione

Tra circa 15 giorni cominceranno le tanto attese vacanze di Natale.

Ecco le date per le regioni:

Valle d’Aosta: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Liguria: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Piemonte: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Provincia di Trento: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Provincia di Bolzano: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Lombardia: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Emilia Romagna: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Toscana: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Umbria: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Lazio: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Abruzzo: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Veneto: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Friuli Venezia Giulia: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Marche: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Campania: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Molise: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Basilicata: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Calabria: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Puglia: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Sicilia: dal 22 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Sardegna: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Per molte scuole questo è anche il periodo di chiusura trimestre, con scrutini da effettuarsi o prima o dopo le vacanze, quindi periodo stressante per studenti e docenti.

Per chi invece ha optato per il quadrimestre, questo periodo è più tranquillo dal punto di vista lavorativo e di studio.

Le prossime vacanze che interesseranno la scuola saranno per il periodo di Carnevale, ultime del periodo invernale, ma non tutte le regioni prevedono giorni di sospensione. Alle scuole naturalmente la scelta del piano delle attività in base alla propria autonomia.

