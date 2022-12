Vacanze di Natale scuole: le date per tutte le regioni. Dove si rientra sui banchi il 7 gennaio e dove lunedì 9 Di

Ponte dell’Immacolata, non per tutti, e poi circa due settimane e di nuovo vacanze, stavolta pausa più lunga per le festività natalizie. Le Regioni hanno deliberato i calendari scolastici: c’è chi rientrerà dalle vacanze subito dopo l’Epifania, il 7 gennaio, e chi invece rientrerà fra i banchi lunedì 9 gennaio.

Le date per tutte le regioni:

Abruzzo: 24.12.2022 – 07.01.2023

Basilicata: 24.12.2022 – 07.01.2023

Calabria: 23.12.2022 – 07.01.2023

Campania: 23.12.2022 – 05.01.2023

Emilia Romagna: 24.12.2022 – 05.01.2023

Friuli Venezia Giulia: 24.12.2022 – 07.01.2023

Lazio: 23.12.2022 – 05.01.2023

Liguria: 23.12.2022 – 07.01.2023

Lombardia: 23.12.2022 – 05.01.2023

Marche: 24.12.2022 – 07.01.2023

Molise: 23.12.2022 – 07.01.2023

Piemonte: 24.12.2022 – 07.01.2023

Puglia: 23.12.2022 – 07.01.2023

Sardegna: 23.12.2022 – 05.01.2023

Sicilia: 23.12.2022 – 07.01.2023

Toscana: 24.12.2022 – 05.01.2023

Umbria: 23.12.2022 – 07.01.2023

Valle d’Aosta: 24.12.2022 – 07.01.2023

Veneto: 24.12.2022 – 07.01.2023

Provincia di Bolzano: 24.12.2022 – 05.01.2023

Provincia di Trento: 23.12.2022 – 05.01.2023

Chi rientra il 7 gennaio

Stando ai calendari scolastici regionali, si rientra il 7 gennaio nelle Province di Trento e Bolzano, in Toscana, in Sardegna, in Lombardia, nel Lazio, in Emilia Romagna, e in Campania. In queste regioni le scuole che fanno lezione il sabato e che non hanno deliberato il ponte, rientreranno quindi sabato 7 gennaio.

Dove si rientra il 9 gennaio

Invece, come già disposto da calendario regionale, rientreranno a lezione lunedì 9 gennaio gli studenti delle regioni Veneto, Valle d’Aosta, Umbria, Sicilia, Puglia, Piemonte, Molise, Marche, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Calabria, Basilicata.

