Vacanze di Natale scuole: in alcune regioni domani ultimo giorno di lezione, in altre stop dal 24 dicembre. Le date Di

Domani 22 dicembre ultimo giorno di lezione prima delle vacanze di Natale in alcune regioni, in altre venerdì. Ci sarà poi chi rientrerà a scuola subito dopo l’Epifania e chi rientrerà lunedì 9 gennaio 2023. Tutte le date deliberate dai calendari scolastici regionali.

Le vacanze iniziano il 23 dicembre in Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Provincia Trento. Nelle altre sabato 24 dicembre.

Le date:

Abruzzo: 24.12.2022 – 07.01.2023

Basilicata: 24.12.2022 – 07.01.2023

Calabria: 23.12.2022 – 07.01.2023

Campania: 23.12.2022 – 05.01.2023

Emilia Romagna: 24.12.2022 – 05.01.2023

Friuli Venezia Giulia: 24.12.2022 – 07.01.2023

Lazio: 23.12.2022 – 05.01.2023

Liguria: 23.12.2022 – 07.01.2023

Lombardia: 23.12.2022 – 05.01.2023

Marche: 24.12.2022 – 07.01.2023

Molise: 23.12.2022 – 07.01.2023

Piemonte: 24.12.2022 – 07.01.2023

Puglia: 23.12.2022 – 07.01.2023

Sardegna: 23.12.2022 – 05.01.2023

Sicilia: 23.12.2022 – 07.01.2023

Toscana: 24.12.2022 – 05.01.2023

Umbria: 23.12.2022 – 07.01.2023

Valle d’Aosta: 24.12.2022 – 07.01.2023

Veneto: 24.12.2022 – 07.01.2023

Provincia di Bolzano: 24.12.2022 – 05.01.2023

Provincia di Trento: 23.12.2022 – 05.01.2023

Si rientrerà il 7 gennaio, se il collegio dei docenti non ha disposto il ponte, nelle Province di Trento e Bolzano, in Toscana, in Sardegna, in Lombardia, nel Lazio, in Emilia Romagna e in Campania.

Si rientrerà il 9 gennaio invece in Veneto, Valle d’Aosta, Umbria, Sicilia, Puglia, Piemonte, Molise, Marche, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Calabria, Basilicata.